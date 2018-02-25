تسجيل المستجدين في نظام نور داخل مجمع تجاري بالخبر

المواطن – سعيد آل هطلاء- الخبر

أطلق مكتب التعليم بالخبر مبادرة تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي في نظام نور للبنين والبنات، خدمة للمجتمع، وذلك في أحد أكبر المجمعات التجارية، من خلال فريق مكون من وحدة الاختبارات والقبول ووحدة التقنية حيث تمكن من تسجيل أكثر من 200 طالب وطالبة.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني، أن المبادرة التي استمرت مدة ثلاثة أيام واختتمت أمس، شارك فيها فريق من قسم البنين لخدمة المستفيدين من الرجال، وآخر من قسم البنات لخدمة المستفيدات من النساء، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور تفاعلوا منذ اليوم الأول لإطلاق المبادرة إما بالتسجيل أو باستفسارات أو بتعديل بيانات.

وقال إن المبادرة تأتي من منطلق تدعيم قنوات التواصل بين مكتب تعليم الخبر من جهة وبين المواطنين من جهة أخرى، وتقديم الخدمات والتيسير عليهم في عملية قبول أبنائهم وبناتهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي، مقدماً شكره لفريق العمل المبادر من قسمي المكتب “البنين والبنات” ولمجمع الراشد التجاري الذي أتاح الموقع المناسب لفريق العمل.

إلى ذلك أكدت مساعد مدير مكتب التعليم بالخبر للشؤون التعليمية سوزان العفالق، أن كادر المشرفين والمشرفات المشاركين في المبادرة قدموا خدماتهم للمجتمع ثلاثة أيام بواقع أربع ساعات يومياً، حيث تمكنوا من تسجيل أكثر من 200 طالب وطالبة، لافتة إلى أن مجرد وجود طاقم من منسوبي المكتب من الجنسين هو تذكير لمن لديه أبناء أو بنات أن يبادر بتسجيلهم إن كانوا قد بلغوا السن المناسب لذلك، علماً أن نظام نور يعد من البرامج التي من السهل التعامل معها ذاتياً.







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