تشكيل هجومي ناري لنادي الهلال في مباراة اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الأرجنتيني رامون دياز، عن تشكيلة الهلال في مباراة اليوم أمام العين الإماراتي ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وجاء تشكيل نادي الهلال في مباراة اليوم أمام العين كالتالي؛ عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، عبد الله الزوري، عبد الملك الخيبري، محمد كنو، نيكولاس ميليسي، إيزكويل سيروتي، أشرف بن شرقي ومختار فلاتة.

ويجلس على مقاعد نادي الهلال في مباراة اليوم أمام العين الإماراتي في الجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا كل من؛ علي الحبسي، عبد الله الحافظ، محمد البريك، عبد الله عطيف، محمد الشلهوب، مجاهد المنيع وياسر القحطاني.

وتُقام مباراة نادي الهلال اليوم أمام العين الإماراتي على استاد جامعة الملك سعود‎ الذي يحتضن أول لقاء للزعيم هذا الموسم، وتُمني الجماهير الهلالية النفس أن يكون الملعب الجديد فألًا حسنًا على الفريق.

ويعول الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بقيادة رامون دياز كثيرًا على الرباعي نيكولاس ميليسي، إيزكويل سيروتي، أشرف بن شرقي ومختار فلاتة، في مباراة الهلال اليوم أمام العين الإماراتي خاصة أنهم ظهروا بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

ويسعى المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق الفوز خاصة أن مباراة الهلال اليوم أمام العين الإماراتي تُقام على أرض الزعيم ووسط جمهوره الذي يتمنى تحقيق الفوز باللقاء والاستمرار في البطولة حتى النهائي وحصد اللقب.







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