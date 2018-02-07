تشييع مسؤول أردني توفي في الروضة الشريفة

المواطن- الرياض

شيع أردنيون معتمرون ومقيمون في المدينة المنورة، المهندس الزراعي طارق علي نيازي التل، نقيب المهندسين الزراعيين الأسبق، الذي توفي الخميس الماضي ساجدًا في روضة رسول الله أثناء تأدية مناسك العمرة.

ودُفن الفقيد في البقيع مع الصحابة والتابعين، بعد أن علق مشهد وفاته في الأذهان، لتنهال دعوات الرحمة له ودعوات حُسن الخاتمة.

ودعا مغردون على “تويتر” بحسن الختام، وأن يكتب الله لهم الوفاة وهم ساجدين في روضة رسول الله.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وفاة مسؤول أردني داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة الخميس الماضي.

ووثَّق المقطع إحاطة رجال الأمن بجثمان المتوفى، ووقوف عدد من المصلين المتواجدين بالروضة الشريفة في حالة ذهول، وهم يشاهدون الجثمان.









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