تصادم مروع بين عدة سيارات يقتل 11 مصريًّا في المنيا

المواطن- القاهرة

تُوفي 11مصريًّا وأصيب 32 آخرون في حادث سير مروع في المنيا جنوب العاصمة القاهرة.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، وقع حادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الصحراوي بعد بوابة رسوم المنيا اتجاه القاهرة، محافظة المنيا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين إلى مستشفيي المنيا العام وسوزان مبارك للتأمين الصحي.

ولفت مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت بين جروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه في كسور بالساق والساعد، واشتباه في كسور بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج.







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