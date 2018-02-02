تعاقدات المؤسسة العامة للتقاعد مع القطاع الخاص ترفع خدمات المستفيدين

المواطن ـ الرياض:

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد، عددًا من اتفاقات التعاون مع نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص، والتي بموجبها تقدم هذه الشركات خدمات مميزة وبأسعار خاصة للمتقاعدين الذين يحملون البطاقة التعريفية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة والمساعي الجادة التي تبذلها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير أفضل مستويات الخدمة للمتقاعدين، وتلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم، إذ حرصت المؤسسة على تنوع مجالات الخدمات التي تقدمها تلك الشركات، حيث شملت:

خدمات طبية

خدمات تدريبية وتعليمية

خدمات النقل والمواصلات.

وأهابت المؤسسة بكافة المتقاعدين الذين لا يحملون بطاقة التقاعد التعريفية، سرعة التوجه إلى مقر المؤسسة أو أحد فروعها لإصدار البطاقة كي يتسنى لهم الاستفادة من هذه العروض.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :