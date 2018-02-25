تعديل وزاري يطال 9 حقائب في الأردن

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الأردني تشكيل حكومته الجديدة بعد ساعات من استقالة الحكومة صباح اليوم.

وقد صادق الملك عبدالله الثاني ملك الأردن على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية اليوم.

وتضمن التعديل تعيين 9 وزراء بينهم نائبان للرئيس، بعد تقديم 8 وزراء استقالاتهم.

وكان أعضاء الحكومة الأردنية، تقدموا اليوم باستقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي، تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” بأن مجلس الوزراء الأردني “عقد جلسة خاصة صباح اليوم قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمهيدًا لإجراء التعديل الوزاري”.







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