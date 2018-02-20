تعرف على نتائج مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

المواطن - مروة نبيل

أُقيم، اليوم الثلاثاء، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، وكانت الغرازة التهديفية هي السمة الأبرز في معظم المواجهات.

انطلقت مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بمواجهة أولسان هيونداي وكاواساكي فورنتال، وانتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف سجلهم جاي يونج ويونج جي لي في الدقيقتين 42 و66، وأحرز هدف الضيوف كي شيني في الدقيقة 86.

وتعادل كاشيوا ريسول وتيانجين جوانجيان في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بهدف لكل فريق، حيث تقدم ريسول في الدقيقة 52 عن طريق لاعبه كريستيانو، قبل أن يتعادل تيانجين من خلال ألكسندر باتو في الدقيقة 88.

وفاز شانغهاي إيست آسيا بأربعة أهداف مقابل هدف على ميلبورن فيكتوري في دوري أبطال آسيا 2018، وسجل الأهداف هالك في الدقيقة 27، لي وو في الدقيقة 41، وأحرز أوسكار هدفين في الدقيقتين 48 و77، وسجل الفريق الأسترالي هدفه الوحيد عن طريق بيسارت بيرشا في الدقيقة 69.

واكتسح تشونبك هيونداي فريق كيتشي بسداسية نظيفة في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، وسجل الأهداف كل من كارلو أدريانو “هاتريك” في الدقائق 6، 14، و45، كيم بن سو في الدقيقة 26، تياجو ألفيس في الدقيقة 32، ودونج جوك لي في الدقيقة 90.

وتغلب ناساف كارشي على الوصل الإماراتي في مباراة الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بهدف نظيف، سجله اللاعب إيجور جلبان في الدقيقة 57.

وانتهت مباراة العين الإماراتي والريان القطري في دوري أبطال آسيا 2018 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل للفريق الإماراتي ماركوس بيرج في الدقيقة العاشرة قبل أن يُحرز عبدالرزاق حمد الله هدف التعادل في الدقيقة 28.

وقاد النجم بغداد بونجاح فريق السد القطري لتحقيق الفوز على بيروزي بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 36 و51، قبل أن يُحرز بوعلام خوخي في الدقيقة 66، وسجل الفريق الإيراني هدفًا في الدقيقة 90 عن طريق سياماك نيماتي.

وفي ختام مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018، فاز الاستقلال على الهلال بهدف نظيف أحرزه لاعب الزعيم عبدالله الحافظ بالخطأ في مرماه.







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