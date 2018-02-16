تعرَّف على إحصائيات مباراة الهلال والشباب

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال والشباب التي أُقيمت على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف وحيد، ليوسع الفارق بينه وبين النادي الأهلي أقرب ملاحقيه على صدارة المسابقة المحلية لـ4 نقاط.

وشهدت مباراة الهلال والشباب في الجولة الـ22 من المسابقة المحلية استحواذًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم وصل لـ56%، مقابل 44% للاعبي الليث، وذلك وفقًا للإحصائيات التي نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بـ25 تسديدة في مباراة الهلال والشباب بينها 5 تسديدات على المرمى، في حين سدد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليث 12 تسديدة، وكان منها 3 تسديدات على المرمى.

وارتكب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 13 خطأ في مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الـ22، وبلغت دقة التمرير لديهم لـ77%، مقابل 15 خطأ ارتكبها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليث ووصلت دقة التمرير لـ69%.

وبدأت مباراة الهلال والشباب بشكل سريع للغاية؛ حيث تقدم الزعيم في الدقيقة الخامسة عن طريق الوافد الجديد، المغربي أشرف بن شرقي، وسجل العراقي سعد الأمير هدف التعادل لصالح الليث بعد مرور دقيقة واحدة على هدف الهلال.

وأحرز نيكولاس ميليسي الهدف الثاني في مباراة الهلال والشباب في الدقيقة 85 من تسديدة قوية، ليمنح الزعيم 3 نقاط ويُصبح رصيده 46 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة مُحتلًا بها المركز الثامن.







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