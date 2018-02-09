تعرَّف على قائمة النادي الأهلي السعودي الآسيوية

المواطن – مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، التي ستنطلق بعد أيام قليلة.

وجاءت قائمة النادي الأهلي السعودي الآسيوية كالتالي: ياسر المسيليم، محمد العويس، باسم العطالله، راغد النجار، معتز هوساوي، مارك ميليغان، عقيل بلغيث، محمد آل فتيل، أمير كردي، وسعيد المولد.

وشملت قائمة النادي الأهلي السعودي الآسيوية أيضًا كلًّا من: منصور الحربي، حمدان الشمراني، وليد باخشوين، علي الأسمري، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، وكلاوديمير دي سوزا.

وضمت قائمة النادي الأهلي السعودي في البطولة الآسيوية أيضًا كلًّا من: عبدالله مجرشي، مؤمن زكريا، مهند عسيري، عبدالرحمن غريب، صالح العمري، فيتفاتزيدس، علي عواجي، عبدالله حسون، فيصل دارسي، ويوسف الحربي.

وشهدت قائمة النادي الأهلي السعودي غياب نجم الفريق الأول وهدافه، السوري عمر السومة؛ نظرًا لمعاناته من الإصابة، حيث إنه يغيب عن مباريات الراقي منذ فترة وما زال يحتاج لفترة علاج وتأهيل.

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2018 عن وقوع النادي الأهلي السعودي في المجموعة الأولى مع أندية تراكتور تبريز الإيراني، الجزيرة الإماراتي والغرافة القطري.

وستستضيف الأندية الإيرانية الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، أما النادي الأهلي السعودي فوقع اختياره على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض لعب الأندية السعودية والإماراتية أمام نظيرتها القطرية على أرض محايدة خلال النسخة الماضية من البطولة القارية.











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