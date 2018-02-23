تعرَّف على مباريات ثمن نهائي اليورباليج لكرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أُعلنت قرعة دور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة.

ونشر حساب بطولة الدوري الأوروبي الرسمي على تويتر مواجهات دور الـ16 من بطولة اليورباليج بعد الكشف عن القرعة.

وجاءت مباريات دور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي كالتالي:

لاتسيو الإيطالي ضد دينامو كييف الأوكراني، لايبزيج الألماني ضد زينيت سان بطرسبورج الروسي، سيسكا موسكو الروسي ضد ليون الفرنسي، أتليتيكو مدريد الإسباني ضد لوكوموتيف موسكو الروسي.

وسيواجه مارسيليا الفرنسي خصمه الإسباني أتليتك بلباو، أما بوروسيا دورتموند الألماني فسيواجه فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وستكون هناك مواجهة قوية بين فيكتوريا بلزن التشيكي وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

أما المواجهة الأقوى والأبرز في الدوري الأوروبي في دور الـ16 فستكون بين ناديي ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي.

يُذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هو من تُوّج بلقب الدوري الأوروبي في عام 2017 على حساب نادي أياكس أمستردام الهولندي بثنائية دون رد.







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