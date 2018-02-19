تعرّف على المباراة الأقوى بربع نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لخوض مباراة نارية أمام فريق الشباب في إطار لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويذكر أن مباريات دور ال8 من بطولة كأس الملك ستنطلق يوم الخميس المقبل الموافق ال22 من فبراير الجاري حيث سيواجه النصر نادي الباطن.

وستكون مباراة الاتحاد والشباب الأقوى في دور ال8 خاصة أن الفريقين يتنافسان بقوة على التواجد ضمن المربع الذهبي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

كما أن دوافع كل منهما للتأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك ستكون كبيرة بسبب النتائج السلبية والتي قدمها الفريقان في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن الاتحاد سيواجه الشباب أيضًا في الجولة ال23 من بطولة دوري المحترفين يوم 3 مارس المقبل.

تُقام مباراة العميد ضد الليث في كأس الملك يوم 23 فبراير الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان الاتحاد قد تأهل لدور ال8 من بطولة كأس الملك بعد فوزه على نادي الاتفاق، بينما تأهل الشباب للدور ذاته بعد الفوز على فريق الخليج بثلاثية مقابل هدف.







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