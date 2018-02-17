تعرّف على ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة ال22

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد نهاية مباراتي اليوم السبت.

وكانت مباراتا اليوم أقيمت بين الفيصلي وأحد، وانتهت بفوز الأول بثنائية دون رد، بينما سقط نادي الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام نادي الفتح بدون أهداف.

ويذكر أن مباريات الجولة الـ22 بدأت منذ يوم الخميس الماضي بتعادل التعاون مع القادسية بهدف لكل فريق، بينما تعرض النصر للخسارة من نادي الباطن بثلاثية دون رد.

واستمرت مباريات الجولة الـ22 يوم الجمعة بفوز الاتفاق على الرائد بهدف دون رد، بينما تعادل الأهلي مع الفيحاء بهدف لكل فريق.

ونجح الهلال في تحقيق فوز مهم على نادي الشباب بنتيجة هدفين لهدف.

ولا يزال الهلال محافظًا على صدارته للدوري السعودي برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

بينما يتواجد نادي الفيصلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وتراجع نادي النصر إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد خسارته من نادي الباطن.

أما نادي الاتحاد فلا يزال متواجدًا في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.







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