تعرّف على موعد مباراة الهلال واستقلال طهران

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لخوض مباراة قوية أمام فريق استقلال طهران الإيراني في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويهدف نادي الهلال إلى تحقيق الفوز؛ وذلك من أجل تعويض التعادل في الجولة الأولى أمام نادي العين الإماراتي.

وسيكون موعد مباراة الهلال واستقلال طهران غدًا الثلاثاء في ملعب السيب في مدينة مسقط العمانية.

كما ستقام مباراة الهلال واستقلال طهران في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

يذكر أن نادي الهلال كان قد خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.

يذكر أن الهلال سبق له الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين كان آخرها في عام 2000.







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