تعرّف على موعد وملعب مباراتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ناريتان في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وبيشكتاش التركي على ملعب الآليانز آرينا في مدينة ميونيخ الألمانية في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة.

بينما ستكون المباراة الثانية بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة.

يذكر أن مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي حيث تعادل توتنهام هوتسبير مع يوفنتوس بهدفين لكل فريق.

بينما كانت المباراة الثانية بين مانشستر سيتي وبازل السويسري وانتهت بفوز السيتي برباعية دون رد.

ونجح ليفربول في الفوز على بورتو بخماسية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، بينما نجح ريال مدريد في الفوز على فريق باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف.







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