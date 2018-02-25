تعليق الدراسة بمكتبي تعليم تثليث والأمواه 

المواطن- واس

أعلنت إدارة التعليم في محافظة بيشة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد، في مدارس البنين والبنات لمكتبي تثليث والأمواه.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، ناجي السبيعي، أنه حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليق الدراسة غد الأحد في مدارس البنين والبنات التابعة لمكتبي التعليم بتثليث والأمواه (بنين وبنات).

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة بيشة عن تعليق الدراسة في فرع الجامعة بمحافظة تثليث.

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة بيشة، سعد بن عبدالله الشمراني، أنه ‏حرصا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي بتعليق الدراسة غدٍ الأحد ‏في فرع الجامعة بتثليث (كلية العلوم والآداب).







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