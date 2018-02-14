تعليق الدراسة في جامعة الإمام والمعاهد التابعة لها

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في الجامعة والمعاهد العلمية التابعة لها بالرياض والمحافظات التابعة لها.

يأتي ذلك فيما تشهد منطقة الرياض حالةً من التقلبات الجوية وانخفاضاً في درجات الحرارة ورياحاً وغباراً يحجب الرؤية لاسيما على الطرق السريعة.

يذكر أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي وجَّه بالأمس بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما؛ بعد ورود تنبيهات من الأرصاد باستمرار موجة الغبار على الرياض.







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