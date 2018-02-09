تعليق الدراسة في سيناء على وقع العملية العسكرية ضد الإرهاب

المواطن - القاهرة

تم تعليق الدراسة في مدارس إحدى المحافظات المصرية، بالتزامن مع بدء الجيش المصرية عملية عسكرية متقدمة ضد الإرهابيين اليوم.

وقرر محافظ شمال سيناء يقرر وقف الدراسة بجميع المراحل التعليمية بالتزامن مع الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش المصري ضد العناصر الإرهابية؛ بحسب نبأ عاجل بثته قناة سكاي نيوز العربية.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد عرضت لقطات حية للعملية الشاملة لمكافحة الإرهاب “سيناء 2018” في شمال ووسط سيناء، واحتوت المشاهد على الهجوم الجوي على أوكار الإرهابيين والتأمينات البحرية والحدودية، لقطع الإمداد عن العناصر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، اليوم الجمعة، في بيان: إن العملية تأتي “في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى، بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة”.







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