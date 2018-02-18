تعليق_الدراسة اليوم في كلية التقنية بعرعر

المواطن- واس

أعلنت كلية التقنية بعرعر تعليق الدراسة اليوم الأحد؛ نظرًا للتقلبات الجوية.

وأوضحت الكلية أنه نظرًا للتقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات والموظفين والموظفات، تم تعليق التدريب في جميع الوحدات التدريبية بالمنطقة بنين وبنات.

وتوقعت الأرصاد، في وقت سابق، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

ولفتت إلى أن هطول الأمطار الرعدية سيستمر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

وتابعت أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.







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