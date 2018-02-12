تعليق_الدراسة غدًا في مدارس مكة و3 محافظات بسبب الطقس

المواطن- مكة المكرمة

أعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء؛ نظرًا لاستمرار الحالة الجوية.

وأوضح الحساب الرسمي لتعليم مكة المكرمة على “تويتر”: “تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في مدارسها ومحافظاتها التابعة لها: الجموم، بحرة، الكامل؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات”.

وتمر بعض المناطق بحالة من التقلبات الجوية تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأمر الذي دعا بهيئة الأرصاد لإصدار العديد من التحذيرات، كما قررت العديد من إدارات التعليم والجامعات تعليق الدراسة لحماية الطلاب.

وتوقعت هيئة الأرصاد سماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة على شمال المملكة، ورياحًا جنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من كيلومتر واحد، وبسرعة (55) كم/ س على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكذلك نبهت الأرصاد إلى نشاط للرياح السطحية على (تبوك، حائل، القصيم، رفحاء، حفر الباطن، وغربي منطقة الرياض).







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