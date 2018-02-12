تعليق_الدراسة في المدينة المنورة غدًا بسبب الطقس

المواطن- المدينة المنورة

أعلن تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء، في المكاتب الداخلية والخارجية التابعة لها.

وجاء ذلك بناءً على التنبيهات المتقدمة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة حول مستوى الرياح المثيرة للغبار على المنطقة.

وقبل قليل، وجه مدير التعليم في محافظة المهد، بتعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء في جميع مدارس المحافظة بنين وبنات.

ويأتي ذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ بسبب النشاط المتوقَّع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدُّ من الرؤية.

وأعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة- قبل قليل- تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء؛ نظرًا لاستمرار الحالة الجوية.

وأوضح الحساب الرسمي لتعليم مكة المكرمة على “تويتر”: “تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في مدارسها ومحافظاتها التابعة لها: الجموم، بحرة، الكامل؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات”.

وتمر بعض المناطق بحالة من التقلبات الجوية تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأمر الذي دعا بهيئة الأرصاد لإصدار العديد من التحذيرات، كما قررت العديد من إدارات التعليم والجامعات تعليق الدراسة لحماية الطلاب.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 1كم، وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من (55) كم/ ساعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة حائل تمتد إلى منطقتي القصيم والرياض.

كما توقعت هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح سطحية مثير للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء غد.







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