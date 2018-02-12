تعليق_الدراسة في مدارس المهد غدًا

المواطن- المدينة المنورة

وجه مدير التعليم في محافظة المهد، بتعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء في جميع مدارس المحافظة بنين وبنات.

ويأتي ذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ بسبب النشاط المتوقَّع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدُّ من الرؤية.

وأعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة- قبل قليل- تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء؛ نظرًا لاستمرار الحالة الجوية.

وأوضح الحساب الرسمي لتعليم مكة المكرمة على “تويتر”: “تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في مدارسها ومحافظاتها التابعة لها: الجموم، بحرة، الكامل؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات”.

وتمر بعض المناطق بحالة من التقلبات الجوية تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأمر الذي دعا بهيئة الأرصاد لإصدار العديد من التحذيرات، كما قررت العديد من إدارات التعليم والجامعات تعليق الدراسة لحماية الطلاب.







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