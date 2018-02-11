تعليق_الدراسة في مدارس مكة بسبب الغبار

المواطن- مكة المكرمة

أعلن تعليم منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع المدارس والمحافظات التابعة لها.

وأوضح تعليم مكة أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ بسبب النشاط المتوقع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية.

وقبل قليل، علّق تعليم جدة الدراسة يوم غد الاثنين، في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه بناء على محضر اجتماع لجنة الطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بجدة، وبناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غد الاثنين ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم وحفاظًا على سلامة الجميع، فقد وجه مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم غد الاثنين في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.







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