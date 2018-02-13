تعليق_الدراسة مستمر.. والمجمعة تنضم للمتضررين من الغبار

المواطن- المجمعة

أعلنت إدارة التعليم في المجمعة، تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء بناءً على الحالة الجوية السائدة.

ولفتت إدارة التعليم في الجمعة إلى أنه تم تعليق الدراسة بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقبل قليل، أعلنت إدارة التعليم في الزلفي، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء؛ بسبب الطقس.

وأكد تعليم الزلفي أنه نظرًا لموجة الغبار الحالية وتوقع استمرارها على المحافظة وآثارها المترتبة على المدارس عليه، تم تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس المحافظة الداخلية والخارجية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وأعلن تعليم القصيم، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس الإدارية يوم غد الأربعاء.

وجاء ذلك نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الشمالية والغربية، تصحب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض الملموس على وسط وشرق المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 2 كم، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة.







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