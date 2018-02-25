تعليق_الدراسه اليوم في كليات جامعة الأمير سطام

المواطن- واس

‏أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن تعليق الدراسة اليوم الأحد، في كليات الجامعة للبنين والبنات بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وبينت الجامعة أن تعليق الدراسة يأتي بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى اليوم الأحد في الخامسة مساءً، على مناطق الدوادمي وعفيف.







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