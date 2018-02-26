تعليق_الدراسه في تقنية نجران اليوم

المواطن- نجران

أعلنت إدارة التدريب بالكلية التقنية في نجران، تعليق الدراسة اليوم الاثنين؛ بسبب الطقس غير المستقر الذي يضرب المنطقة.

وجاء قرار تعليق الدراسة بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وحفاظًا على سلامة الجميع.

كما أعلنت إدارة التدريب الأهلي تعليق الدراسة أيضًا في جميع منشآت التدريب بالمنطقة ومحافظاتها.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ولفتت إلى أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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