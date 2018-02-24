تعليق_الدراسه في جامعة طيبة بالمدينة غدًا

المواطن- المدينة المنورة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن تعليق الدراسة غدًا الأحد في الجامعة وفرعيها في محافظتي مهد الذهب والحناكية؛ وذلك لسلامة الطلاب والطالبات.

ويأتي تعليق الدراسة بناء على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد وإدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة في منطقة المدينة المنورة.

وقبل قليل، علقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة الدراسة غدًا الأحد لجميع الوحدات التدريبية الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وجاء تعليق الدراسة بناء على التنبيهات المقدمة من إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن حالة الأجواء الممطرة في المنطقة.







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