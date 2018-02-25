تعليق_الدراسه في جامعة نجران غدًا

المواطن- نجران

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة يوم غد الاثنين بسبب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة باستمرار تقلبات حالة الطقس.

وتوقعت الأرصاد قبل قليل، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ولفتت إلى أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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