تعليق_الدراسه في جميع منشآت التدريب الأهلية بالرياض

المواطن- الرياض

عُلقت الدراسة، اليوم الأحد، في جميع منشآت التدريب الأهلية في مدينة الرياض؛ بسبب الطقس غير المستقر وتقارير هيئة الأرصاد.

وقبل قليل، أعلن تعليم الرياض عن تعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارسه ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بحسب توجيه مدير عام التعليم، حمد الوهيبي؛ نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس يوم غد الأحد والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على الطلاب والطالبات.

كما وجه الإنذار المبكر تحذيرًا جديدًا إلى أهالي الرياض.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى اليوم الأحد في الخامسة مساءً، على مناطق الدوادمي وعفيف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :