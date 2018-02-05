تعليم الخبر ينهي الاختبار التحريري لـ 173 مرشحاً للإشراف الداخلي

المواطن - سعيد ال هطلاء - الخبر

أنهى مكتب التعليم بالخبر، أمس الأحد، إجراء الاختبارات التحريرية لـ 173 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للعمل في مجال الأعمال الإشرافية داخل المدارس للبنين والبنات.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من مدير التعليم بالخبر، سعيد بن عبدالله القحطاني والمساعدة للشؤون التعليمية، سوزان العفالق، بالوقوف ميدانياً على سير الاختبارات، وأعمال اللجان بمقر الاختبارات.

ووجَّه مدير مكتب التعليم الخبر شكره لجهود المشرفين التربويين والمشرفات ضمن لجان العمل وقيادة المدارس المستضيفة للاختبارات على تهيئة الأجواء المناسبة للمرشحين حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم وسط أجواء مناسبة ومريحة.

من جانبه، أوضح مشرف القيادة المدرسية ياقوت الياقوت، أنه جرى اختبار 54 مرشحاً للبنين و119 مرشحة للبنات من المتقدمين لوظائف التشكيلات المدرسية “رائد نشاط – أمين مصادر – مرشد طلابي – وكيل مدرسة – قائد مدرسة”، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أسماء المجتازين للاختبار خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية.







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