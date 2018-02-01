تعليم الرياض تبدأ توعية المجتمع التعليمي عن المخدرات والمؤثرات العقلية

المواطن ـ سعيد آل هطلاء:

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي قراراً بتشكيل لجنة لتنفيذ برنامج لتوعية مجتمع التعليم ووقايته من الوقوع في المخدرات والمؤثرات العقلية .

وتم تشكيل اللجنة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبد الله بن سعد الغنام وعضوية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة ريم بنت محمد الراشد ومدراء ومديرات إدارات التوجيه والإرشاد والتوعية الإسلامية والإشراف التربوي والنشاط الطلابي والعلاقات العامة والإعلام للبنين والبنات .

من جهته، بين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبد الله بن سعد الغنام أن اللجنة تهدف إلى التوعية بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع بصفة عامة وعلى المجتمع المدرسي بصفة خاصة من خلال تقديم الأنشطة والبرامج المساندة للمجتمع التعليمي لخلق بيئة تعليمية خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية .

وأشار الغنام إلى أن “مهام اللجنة ستكون وضع البرامج والأنشطة النوعية ومتابعة تنفيذها في المدارس والإدارات التعليمية ، وتوظيف ما تضمنته المقررات الدراسية من توعية ووقاية البيئة المدرسية من هذه الآفة المدمرة ، وتفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق 26 يوليو من كل عام، والتوعية عن ضرر المخدرات من خلال منصات وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية توعوية من الشؤون الصحية المدرسية واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للتوعية بأضرار المخدرات”.







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