تعليم الرياض يعلنها : #تعليق_الدراسه غدًا الأحد

المواطن- الرياض

أعلن تعليم الرياض، مساء اليوم السبت، عن تعليق الدراسة يوم غدٍ الأحد في مدارسه ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بحسب توجيه مدير عام التعليم، حمد الوهيبي؛ نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس يوم غد الأحد والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على الطلاب والطالبات.

وقبل قليل، وجه الإنذار المبكر تحذيرًا جديدًا إلى أهالي الرياض.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى يوم غد الأحد في الخامسة مساءً، على مناطق الدوادمي وعفيف.







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