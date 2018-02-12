تعليم الطائف: لم يرد ما يشير إلى تعليق الدراسة اليوم

تعليم الطائف: لم يرد ما يشير إلى تعليق الدراسة اليوم

2018/02/12
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - فيصل الزيادي - الطائف

أعلنت إدارة تعليم الطائف، أنه لم يرد ما يشير إلى ضرورة تعليق الدراسة اليوم الاثنين في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، وفقًا للتنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد، عن النشاط المتوقَّع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدُّ من الرؤية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة قد أعلنت تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارسها ومحافظاتها؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب بسبب النشاط المتوقَّع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدُّ من الرؤية.




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