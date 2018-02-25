تعليم نجران يلحق ببيشة ويعلن #تعليق_الدراسه

المواطن- نجران

أعلن تعليم نجران تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.

ويأتي هذا بعد تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي حذرت من طقس غير مستقر تتعرض له المنطقة.

وقبل قليل، وجه مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين للطلاب والطالبات بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات شرورة وحبونا ويدمة.

وتوقعت الأرصاد في وقت سابق، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ولفتت إلى أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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