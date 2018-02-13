تعليم ينبع يحقق 4 مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز

المواطن- واس

حصد تعليم ينبع أربعة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز، حيث حصلت المشرفة التربوية نادية خلوفة الغامدي من قسم التعليم الأهلي والأجنبي على المركز الرابع فئة المشرفة التربوية، وحصلت منسقة جائزة التميز بالإدارة بسمة محمد عصمت على المركز الرابع لأفضل منسقة على مستوى المملكة، وحصلت المرشدة الطلابية إيمان علي هوساوي من الثانوية الثانية بينبع الصناعية على المركز الثالث في فئة المرشدة الطلابية المتميزة، وحصلت الطالبة ملكة مجدي المدني من الثانوية الثالثة بينبع الصناعية على المركز العاشر في فئة الطالبة.

وهنأ مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي الفائزات بالجائزة، مثمنًا الجهود من منسقة الجائزة وجميع من أسهم في تحقيق هذا الفوز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا للجميع من أجل تقديم عمل مميز خلال السنوات القادمة.

من جانبها أكدت المشرفة التربوية نادية الغامدي أن رؤية جائزة التعليم للتميز تتمثل في دعم وتشجيع أفضل الممارسات والمبادرات التعليمية داخل المؤسسات التربوية، وتدفع إلى الرغبة الصادقة في المشاركة في الجائزة في فئاتها المتعددة والتي تؤطر بمعاييرها منهجية للعمل المتميز.







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