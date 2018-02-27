تغييرات على بطولتي دوري الأبطال ويوروبا ليج بداية من الموسم القادم

المواطن – عبدالناصر سيد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تغييرات على نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، بداية من الموسم المقبل 2018-2019.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن 26 فريقًا سيتأهلون مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينهم حامل لقب دوري الأبطال و”يوروبا ليج”.

وأضاف البيان أن كل فريق يودّع التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، سيحصل على فرصة ثانية بالدوري الأوروبي.

كما تتضمن التعديلات تأهل 17 فريقًا مباشرة إلى مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، حيث ستنتقل 10 فرق مباشرة من التصفيات النهائية لدوري الأبطال، والمرحلة الثالثة، بالإضافة إلى 21 مقعدًا في مسارين مختلفين، (مسار دوري الأبطال واليوروبا ليج).

وأشار “يويفا” إلى أنه سوف تكون هناك جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، ستلعب كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب، أما في الدوري الأوروبي ستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لن يكون هناك أي تغيير في الشكل الحالي لمرحلة المجموعات، وما بعدها في البطولتين، ولكن سيكون هناك تقسيم لمواعيد انطلاق المباريات.

وتضم المقاعد المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال، حامل اللقب، الفائز بالدوري الأوروبي، وأصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والإيطالي، وأول فريقين بالدوري الفرنسي والروسي، وأبطال الدوريات المصنفة من المرتبة السابعة الى العاشرة (البرتغال، أوكرانيا، بلجيكا، تركيا).

وإذا تأهل حامل لقب دوري الأبطال لمرحلة المجموعات عن طريق بطولته المحلية، سيتم استبداله ببطل الدوري المصنف في المرتبة 11 (جمهورية التشيك).

وكذلك إذا تأهل حامل لقب الدوري الأوروبي لدور المجموعات بدوري الأبطال عن طريق بطولته المحلية، سيحل مكانه صاحب المركز الثالث من الدوري المصنف في المرتبة الخامسة (فرنسا).

أما في بطولة الدوري الأوروبي، سيتأهل 17 ناديًا بشكل مباشر، وهم فريقان من الدوريات المصنفة في المرتبة الأولى إلى الخامسة (إسبانيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا)، إضافة إلى فريق واحد من الدوريات المصنفة في المرتبة 6 إلى 12 (روسيا والبرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا والتشيك وسويسرا).

كما ستنضم عشرة أندية أيضًا لمرحلة المجموعات مباشرة، قادمة من التصفيات المؤهلة بدوري الأبطال.







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