تفاصيل حادثة مقتل سعودي على يد زميله في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

بسبب خلاف قديم بين سعوديين، أقدم أحدهما، صباح أمس الأربعاء، على قتل الآخر طعنًا؛ مما أرداه قتيلًا، وذلك في أحد محلات الوجبات السريعة في محافظة أبو عريش.

وأصدرت شرطة منطقة جازان بيانًا، حول الحادثة ، حيث أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه في تمام الساعة الثامنة والربع من صباح أمس ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة أبو عريش من قبل مستشفى المحافظة العام عن وجود شخص مصاب بطوارئ المستشفى نتيجة تعرضه للطعن.

وفور تلقي البلاغ جرى انتقال المختصين للمستشفى، واتضح أن الشخص قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لطعنتين غائرة بالظهر والقفص الصدري.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال لموقع الحادث الواقع على طريق صبيا أبو عريش بجوار محطة الأمل، كما تم ضبط الجاني، واتضح بأنه شاب في العقد الثالث من العمر، وقد اعترف بارتكاب الجريمة معللًا ما أقدم عليه بخلافات سابقة مع المجني عليه.

وأشار الناطق إلى إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وإيقاف الجاني رهن التحقيق، وإشعار النيابة العامة عن الحادث.







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