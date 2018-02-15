تفاصيل وفاة فارس السلامة المبتعث في أميركا

المواطن - الرياض

كشف الملحق الثقافي في أميركا الدكتور محمد العيسى تفاصيل وفاة مبتعث سعودي في إحدى الولايات الاميركية قبل يومين.

وقال العيسى في مداخلة مع قناة الإخبارية إن الطالب الذي توفي قبل يومين يدعى فارس السلامة ومبتعث في مرحلة الدكتوراه بتخصص علوم الحاسب الآلي.

وأضاف العيسى أن وفاة فارس السلامة طبيعية نافيًا وجود أية شبهة جنائية.

ولفت إلى أنه سيتم اليوم نقل جثمان الطالب فارس السلامة من ولايته إلى واشنطن تمهيدا لنقله إلى المملكة غدا.

وكانت “المواطن” قد نشرت اليوم تقريرا حول عثور السلطات في ولاية كولورادو الأميركية، على جثة شاب دون الاستدلال عن هوية صاحبها أو أسباب وفاته.

وفي وقت لاحق أكدت صحيفة “كاميرا بوست” المحلية الأميركية، أن الطب الشرعي استطاع أن يُحدد هوية الجثة، وقال إنها ربما تكون لعربي يدرس في ولاية كولورادو الأميركية منذ فترة، ويبلغ من العمر 21 عاماً.

وتم العثور على الجثة في مقاطعة بولدر وتحديداً بالقرب من منطقة ريفية بشارع 13 صباح الجمعة الماضي، وتم إعلان وفاته بشكل رسمي في المستشفى، غير أن التحقيقات تُرجح وفاته بشكل فعلي قبل أن يتم نقله من موقع العثور على جثته.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الشرطة في مقاطعة بولدر، رولي أوغدن، أن المُحققين لا يزالون في حالة عمل مستمر من أجل الوصول إلى المزيد من المعلومات التي من شأنها أن تُسهم في معرفة أسباب الوفاة، وإن كانت التحريات الأولى لا تُشير إلى أي شُبهة جنائية في الحادث.

وأشارت أوغدن إلى أن مكتب الطب الشرعي حدد التوقيت الصحيح للوفاة، خاصة بعد أن اكتشف أحد الأشخاص الذين كانوا ذاهبين إلى الصيد في تلك المنطقة جثة الشاب، ومن المستبعد أن تكون هناك أي شُبهة جريمة في وفاته.

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