تقارير الأرصاد تدفع تعليم الخرج إلى #تعليق_الدراسه

المواطن- الخرج

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج عن تعليق الدراسة غدًا الأحد، في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي في مدن ومراكز وقرى المحافظة، ومدارس مكتب تعليم الدلم.

وبينت الإدارة أن تعليق الدراسة يأتي بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس، التي تؤكد استمرار هطول الأمطار والآثار المترتبة عليها، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقبل قليل، أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة انتهت على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتعجب الحصيني، في تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر”، من قرار تعليق الدراسة في هذه المناطق، مضيفًا أنه حتى المنطقة الشرقية لا تستحق تعليق الدراسة فيها.

وتابع الحصيني أن فرصة الأمطار لا زالت قائمة حتى يوم غد الأحد على منطقة الرياض والشرقية وشرق الطائف ومعظم الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على أجزاء منها مع حبات برد.

وأوضح أنه يرافق ذلك انخفاض في درجات الحرارة، خاصة في الصباح الباكر.







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