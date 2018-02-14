تقرير الأرصاد يحسم #تعليق_الدراسة في وادي الدواسر

المواطن - ماجد الحابي - السليل

أكد مدير عام التعليم بوادي الدواسر، صقر بن فهاد الصقر، أن إدارة التعليم بوادي الدواسر تنتظر قرار الأرصاد وكذلك الدفاع المدني.

ولفت إلى أن التعليم يتابع معهم الحالة الجوية، وسوف يصدر بيانًا رسميًّا تفصيليًّا في حينه، إذا اقتضت الحالة الجوية ذلك.

وناشد عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات إدارة التعليم بتعليق الدراسة حفاظًا على صحة أبنائهم وبناتهم، وهم يثمنون حرص مدير عام تعليم وادي الدواسر على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس.

وتوقعت الأرصاد أن يسود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض وعلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية، تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها والأجزاء ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة.







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