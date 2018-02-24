تقرير سري يكشف تهديد إيران ببناء مفاعلات نووية على متن السفن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشف تقرير دولي، أن إيران التي هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي حال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها، ألمحت إلى إمكانية بناء مفاعلات نووية على السفن، وذلك خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما جاء في التلفزيون الألماني دويتشه فيله، فإن تقريرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقر أن إيران أطلقت تحذيرًا واضحًا لواشنطن، بشأن إمكانية بناء مفاعلات نووية على السفن، وذلك على الرغم من تأكيدها على التزامها بشكل رئيسي ببنود الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الدولية.

ويعارض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي، والذي تم توقيعه في عهد نظيره السابق باراك أوباما عام 2015، بحضور وموافقة القوى العظمى بشكل رئيسي، خاصة وأن الاتفاق لم يشمل إطارًا زمنيًّا مُحددًا للتخلص من المخزونات الإيرانية النووية، بالإضافة إلى أنه لم يشمل العديد من النقاط مثل الصواريخ الباليستية التي ترسلها طهران إلى الحوثيين في الأشهر الماضية.

وأوضح دبلوماسي رفيع المستوى، أن البيان الذي أرسلته إيران إلى الوكالة الدولية كان بمثابة رد على تصريحات الرئيس الأميركي، والذي يدعو بشكل متواصل إلى مراجعة الاتفاق النووي وتعديله بالشكل الذي يحول دون استمرار إيران في تشكيل تهديد لأمن واستقرار المنطقة بشكل رئيسي.

وقال المسؤول: إنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت طهران جادة في إعلانها إمكانية بناء مفاعلات جديدة على ظهر السف من عدمه، إلا أن المجتمع الدولي سيتعامل مع الأمر بجدية تامة.

وطالبت الوكالة إيران بإمدادها بمزيد من التفاصيل، وأضافت أن اتخاذ قرار ببناء منشآت جديدة من أجل الدفع النووي البحري يتطلب تزويدها بمعلومات عن التصميم الأولي، فيما لم يرد طلب بشكل رئيسي من إيران.







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