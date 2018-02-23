تكريم حارس مدرسة في جدة لمساعدته طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كرَّمت قائدة المدرسة الابتدائية ١٧١ للبنات بحي الصفا التابعة لمكتب تعليم الوسط حارس المدرسة؛ لحرصه على الطالبات.

وجاء التكريم للحارس راشد حسن هنيدي لحرصه وجهوده على مساعدة إحدى الطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وإيصالها لداخل المدرسة بالعربة الخاصة بها عند دخولها وخروجها من المدرسة حتى ركوبها في السيارة الخاصة بها دون طلبٍ من قائدة المدرسة.

وتشير المعلومات إلى أنه عندما شاهدت القائدة ما يقوم به على شاشة المراقبة حرصت على تكريم الحارس نظير إخلاصه في عمله ومساعدته للطالبة الذي يعتبر موقفاً أبوياً يحقق مفهوم القدوة في التعامل واستشعار المسؤولية.







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