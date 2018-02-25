تنبيه عاجل من الإنذار المبكر لأهالي نجران

المواطن- نجران

وجه الإنذار المبكر تنبيهات لاستمرار نشاط الرياح السطحية في منطقة نجران، وهو ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1) كم.

وقال الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن الحالة تشمل شرورة والأجزاء المجاورة لها، والطريق الواصل بين شرورة ونجران.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة ستنتهي في الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ولفتت إلى أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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