تنبيه من أتربة وغبار يحد الرؤية على هذه المنطقة حتى الثامنة

المواطن - الباحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة.

وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة إن الحالة الجوية سوف تمتد لتشمل الأجزاء الساحلية التابعة للمنطقة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم –هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :