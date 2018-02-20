توجيه بإيقاف تبتير الأراضي في العارضة.. ولجنة لبحث شكاوى المواطنين

المواطن - نايف عقيلي- جازان

وجَّه محافظ العارضة نايف بن لبدة المسؤولين في البلدية بإيقاف التبتير الذي أثار جدلاً واسعاً وسط أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة، وأثار الرأي العام حيال تلك القضية، وسط مناشدات بوقف عمليات التبتير.

وأضاف ابن لبدة: هذه خطوة استباقية حتى يتم النظر في مناشدات الأهالي والوقوف على تلك المواقع التي تم تبتيرها أو تقرر إزالتها، مؤكداً أن مواطن العارضة محطّ اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر في استكمال الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم ضرورة لا نقاش فيها.

وذكر ابن لبدة أنه التقى بعدد من أعيان العارضة بهذا الخصوص، وأكد أنه بغض النظر عمن صاغ وكتب تلك المناشدة فإنه يهمّنا ما هو حقيقة منها، وهدفنا المحافظة على تنفيذ توجيهات ولاة أمرنا في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تحقق المصالح العليا في حفظ أمن وممتلكات المواطنين والقيام عليها حسب الأنظمة والتعليمات، بعيداً عن الغوغائية أو التسلط وبسط النفوذـ، مبيناً أن هذا هو نهج وتوجيهات قائد التنمية بمنطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

وأكد ابن لبدة أنه جرى تشكيل لجنة من البلدية والمحافظة والمجلس المحلي والمجلس البلدي وعدد من أهل الخبرة في المحافظة للوقوف على تلك المواقع وتحديد ما إذا كانت تلك الأراضي ممتلكات للمواطنين غير معتدى عليها حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة في ذلك.







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