توجيه عاجل من أمير جازان بعد مقطع زفة الفتاة

المواطن - نايف عقيلي- جازان

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، الإدارة المختصة بديوان الإمارة بسرعة بحث تفاصيل المقاطع المتداولة حول مشاركة إحدى الفتيات بالرقص مع فرقة الفنون الشعبية في القرية التراثية بجازان، ضمن مشهد تعبيري عن مراسم الزواج بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان، علي بن موسى زعله: إنَّ أمير جازان تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه، وأصدر توجيهاته العاجلة للإدارة المختصة بديوان الإمارة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة والتحقق من كافة ملابساتها بالتنسيق مع المسؤولين بفرع هيئة السياحة والتراث الوطني.

وأوضح زعلة أنَّ أمير جازان شدَّد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف أي فعالية ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع، مؤكدًا أنَّ أمير المنطقة حريص على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد وثق مواطناً يزف إحدى الفتيات في القرية التراثية بمدينة جازان؛ ما تسبب في استياء الشارع العام من هذا المقطع الذي لاقي تداولاً واسعاً.

بدوره تفاعل مجلس السياحة بجازان معقباً على المقطع حيث قال: “تعقيباً على المقاطع المتداولة بشأن زفة العروس التي نظمها أحد المتعهدين بفعاليات القرية التراثية بجازان، فقد أكد مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان أن الفعالية غير معتمدة، وإنما تم تنفيذها من قِبَل المتعهد بتنظيم فعاليات القرية التراثية”.

واتخذ مجلس التنمية السياحية قراراً بإيقاف المتعهد فوراً والتحقق من ملابسات الموضوع، حيث أكد المتعهد في التحقيقات الأولية أنه قام بتوديع إحدى الفتيات المشارِكات معه في الفرقة، حيث تم إدراجها ضمن الفعاليات المعتمدة دون الرجوع للجهات الرسمية أو مجلس التنمية السياحية للاطلاع عليها، ويؤسفنا ما تم عرضه لزوار القرية وسيتم التحقيق في حيثيات الموضوع والرفع به لجهات الاختصاص.

وظهرت في الفيديوهات زفة للفتاة في القرية التراثية بجازان، وأيضاً رقص الفتاة على خشبة المسرح وهي باللباس التقليدي.









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