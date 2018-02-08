توزيع 3 أجهزة حاسب آلي محمولة لمستفيدي مكتب وفاء تعليم شرق الدمام

المواطن - الدمام

وزع مكتب التعليم بشرق الدمام، ثلاثة أجهزة حاسب آلي محمولة لطلاب وطالبات مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية التابعين للقطاع، أمس الأول الثلاثاء، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد أمبارك الزهراني ومندوب جمعية ارتقاء خالد العبدالكريم وحضور الطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد منسق مكتب وفاء بتعليم شرق الدمام، سعود فهد السبيعي، أنه بناءً على الشراكة بين مكتب وفاء وجمعية ارتقاء الخيرية وهي جمعية خيرية والتي تُعنى بجمع الحاسبات الآلية المستخدمة وإعادة تأهيلها ثم توزيعها على الجهات الاجتماعية والتعليمية، مشددًا على أنها تعتبر بداية لشراكة مجتمعية تدعم النعمة الرقمية والحفاظ عليها؛ لما لها من أهمية بالغة في متطلبات الحياة في الوقت الحالي.

وأثمر هذه الشراكة عن توزيع 3 أجهزة حاسب آلي محمولة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالقطاع وهم طالب واحد من البنين وطالبتان من البنات من مستفيدي مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، موجهًا شكره وتقديره لـ”ارتقاء” على هذه المبادرة النوعية، بإشراف ومتابعة مديرة مكتب وفاء بتعليم الشرقية غنية الغافري.







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