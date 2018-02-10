توضيح من النيابة العامة بشأن عقوبة تزييف وتقليد النقود

المواطن- الرياض

أكدت النيابة العامة أن مَن اشترك في جريمة من جرائم تزييف وتقليد النقود سواء بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة، يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة.

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن ذلك يأتي بحسب المادة 7 من النظام الجزائي بتزييف وتقليد العملة.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة، أنَّ عقوبة السجن والغرامة تنتظر من يتعمد بسوء قصد تغيير معالم أو تشويه أو تمزيق النقود.

وتابعت النيابة العامة، أنَّ “كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيًا بأي وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال”.

وأشارت النيابة إلى أنَّ “ذلك يأتي، وفقًا للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص، ضمن تزييف وتقليد النقود”.







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