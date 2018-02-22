توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط حتى 2035

المواطن- متابعة

قالت شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية: إنه قد يحدث ارتفاع للطلب العالمي على النفط الخام ليصل إلى ذروته في العقدين القادمين، حيث تتزايد موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية بسرعة أكبر من المتوقع لتلبية الحجم المتزايد من احتياجات العالم من الطاقة.

وأكدت الشركة البريطانية أن احتياج العالم للنفط وغيره من أنواع الوقود السائل قد تستمر في النمو حتى عام 2035، وستبلغ ذروتها لتصل إلى 110.3 مليون برميل يوميًّا، مقارنة بالطلب الحالي بنحو 95 مليون برميل يوميًّا في 2015، قبل أن تهبط مرة أخرى وتتراجع بعد ذلك الارتفاع عام 2040.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة “بي بي” بوب دادلي، خلال مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء إلى أن “النظرة المستقبلية تظهر أن العالم سيتحاج إلى كافة أشكال الطاقة”.

وتابع: “يجب أن يكون الغاز جزءًا من عملية التحول، إن لم يكن الشكل المعتمد من الوقود بشكل أساسي لخفض الانبعاثات الكربونية”.







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