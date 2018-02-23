توقعات باقتراض حكومات العالم 7.4 تريليون دولار خلال 2018

المواطن- متابعة

أكدت وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية أن الحكومات حول العالم ستقترض حوالي 7.4 تريليون دولار هذا العام، وهو ما سيرفع مجمل ديونها إلى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي.

وبحسب تقرير التوقعات السنوية من “إس آند بي”، ستستأثر الولايات المتحدة بثلث الرقم الإجمالي، وإنها مع اليابان ستشكلان أكثر من نصف الرقم الإجمالي للاقتراض.

وتأتي الصين في المرتبة الثالثة، ومن المتوقع أن تصدر أدوات دين بقيمة تبلغ حوالي 700 مليار دولار، بينما ستجمع كل من إيطاليا وفرنسا والبرازيل أكثر من 180 مليار دولار.

وتابع: “رغم أن أربع دول في منطقة اليورو-إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا- بين أكبر المقترضين العشرة، فإننا نتوقع أن الدول أعضاء منطقة اليورو مجتمعة ستصدر 40% فقط مما ستصدره على الأرجح الولايات المتحدة هذا العام”.







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