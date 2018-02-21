توقعات بتراجع سوق العقارات في دبي حتى 2020

المواطن- متابعة

أكدت وكالة التصنيف المالي “ستاندرد آند بورز” أن سوق العقارات في دبي ستشهد تراجعًا حتى العام 2020، قبل أن تبدأ السوق العقارية باستعادة عافيتها وتستعيد الأسعار توازنها مع بداية 2020 حين تستضيف دبي معرض “إكسبو”، الأكبر في العالم.

وأوضحت الوكالة أن الفائض في العرض في سوق العقارات في دبي في مقابل الطلب، من الأسباب الرئيسية التي ستبقي السوق في مسارها التراجعي قبل أن تعاود الصعود.

وأفادت “ستاندرد آند بورز”، في تقرير بأن أسعار المنازل قد تراجعت بنسبة 15% بين العام 2014 ومنتصف العام الماضي، بينما تراجعت أسعار الوحدات السكنية الأخرى بنسبة إضافية تصل إلى 10%.







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